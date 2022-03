RED PANORAMA, entrevistó en el mediodía de ayer, a Luís Ricci, dueño de la panadería “La Trigueña” (panificadora con varias sucursales en Marcos Juárez), por el aumento del pan que tanto preocupa a todos los consumidores:

“Lo que hicieron con la harina es algo que no se sabe porque, estamos en un país productor de harina y se disparó de un forma impresionante. Aumentó el 60% la bolsa de 25 kg (estaba en $ 1.150 y se fue a $ 1.800) precio al que me bajaron hoy la harina, con posibilidad a que aumente más.”

El CIPAC (Centro Industriales Panaderos y Afines), en reunión anoche 07/03/22, (donde participaron casi todos los panaderos de Córdoba), acordó provisoriamente, un piso para el precio del pan francés en $ 270 el kg. (Como precio base).

“La harina no es lo único que aumenta, la margarina aumentó una barbaridad. Ahora dicen que viene el aumento de la luz y del gas. (…) Nosotros al pan, hoy, lo aumentamos el 20%; siendo que la harina aumentó el 60%. ¡Estamos aumentando lo menos posible para que la gente pueda llegar a comprarlo, si no se va a hacer imposible!”

“¡Es un problema muy serio! (…) ¡Nosotros queremos vender y que la gente esté conforme, pero se nos hace imposible mantener los precios! ¡Todos los días nos aumenta todo! (…) Ahora a fin de mes nosotros aumentamos los sueldos…”

“Con un gran esfuerzo, despacito vamos a aumentar un poco, para que la producción también siga. Porque la gente no tiene plata para comprar.”

“En la reunión de anoche se trató solo el aumento de la harina, pero no se sabe que van a hacer con la luz y el gas. Lo que acordamos son, precios pisos y provisorios . Si el gobierno toma alguna medida puede que esos sean los precios que van a quedar por algún tiempo (…) Ya para la semana que viene, hay aumento. Hoy me bajaron la harina, yo compré bastante para tratar de mantener los precios al menos por un mes:

Pan francés y sandwichero $ 280

Mignon $ 300

Bizcochos (criollos) $ 600

Facturas todavía $ 50 c/u

Estamos haciendo un gran esfuerzo para no aumentar los precios como nos aumentan los insumos, porque entendemos la situación de la gente. (…) Los molinos dicen vale tanto y ese es el precio. Hay un montón de molinos que no están entregando harina. En éste país no puede faltar harina. Los vivos son los molinos. Los molinos están esperando que siga aumentando para venderla más cara.»

“¡El gobierno tendría que tomar alguna medida para poner un precio máximo al harina! ¡Si se produce acá, todo se produce acá! No sé porque dejan que la harina se vaya a los precios exorbitantes que está teniendo en éste momento. ¡Es una locura!”