“Nosotros tenemos un compromiso con la provincia de Córdoba, respecto a la administración de los fondos del FODEMEEP, que es fondo de manteniendo de la escuelas.

La municipalidad siempre cumple con las necesidades que tienen las escuelas, luego una vez que se ejecuta el gasto, se rinde cuentas a la provincia y después con posterioridad repone ese dinero, así se manejan los fondos del FODEMEEP.

Nunca fue el problema el dinero porque si nosotros tenemos la directiva de comprar los Kits para las escuelas, nos ponemos a trabajar en eso.

El municipio hasta el día viernes de la semana pasada no tenía información concreta en que consistían los kits. Recibimos una notificación de la provincia que atreves del FODEMEEP los municipios debían proveer los kits sanitario, pero no mandaban en qué consistía el kits.

El día de miércoles de esta semana recibimos la información en qué consistía los kits y la cantidad que tenían que tener.

Empezamos a hablar con nuestros proveedores, pero tenemos que pedir precios, hay cuestiones administrativas de por medio y ayer las docentes ya venían a pedir los Kits.

En el día de hoy al mediodía se están abriendo los sobres para ver los precios y ya designar la próxima semana los elementos a las escuelas.

Lo que se está organizando ahora es una reunión para la próxima semana para informarle como disponer de esos kits, darle algunas indicaciones generales, porque también están el cuestionamiento de los docentes porque no tienen auxiliares para la limpieza de maestranza porque muchos porteras se jubilaron y no se ha nombrado a nadie, entonces hay escuelas que tienen tres turnos y una sola portera.

Yo personalmente me comunique con gente del Paicor, porque no está prestando servicios presenciales, desde marzo del año pasado. Entonces pregunte porque la provincia no aprovechaba esas treinta personas entre cocineras y auxiliares y las ponían en la escuela como personal de maestranza, la respuesta fue que dependen de otro ministerio.

Las escuelas necesitan personal de maestranza”, finalizo Crescente.