En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el encargado de señalización municipal, Lucas Mainero, nos detalló acerca de las nuevas señaléticas que se están implementando en Marcos Juárez, además de la implementación de los nomencladores en las calles de los barrios más nuevos.

Sobre las obras y novedades, Mainero detalló que han “trabajado bastante” en el relevamiento de la señalización, y que la idea es tener “un nomenclador por esquina”, cuyo proyecto ya lleva “el 98% de la totalidad de la ciudad cubierta”.

Con respecto a la cuadricula que se puede observar en las cercanías de la escuela Mitre, entre Irigoyen y Rosario de Santa Fe, el encargado dijo que está diseñado de esa manera porque “no se pueden detener ni estacionarse en la boca de calle”, y además que piensan implementarlo en otras esquinas concurridas de la ciudad.

Por otro lado, y respondiendo a las quejas acerca de las zonas pintadas para poder estacionar y dónde no, Lucas recalcó que, por ordenanza, sólo personal de tránsito se puede encargar de marcar de gris y/o amarillo los cordones, pero que los ciudadanos pueden pintar su propio garaje, en caso de que se demuestre que se utiliza con esa finalidad. Además destacó que, si un garaje no está señalizado como tal, cualquier persona puede estacionar su automóvil en esa bajada y no recibirá una multa.

Mainero recomendó que, al momento de pintar de amarillo la bajada del garaje, se tenga en cuenta un espacio entre 30 y 50 centímetros de cada lado de ésta, y que, en caso de pintar más que esta medida, la Municipalidad tiene la orden de sancionar al vecino por marcación prohibida.