RED PANORAMA, en comunicación telefónica, entrevistó al Intendente de Arias, Matías Gvozdenovich, por la posibilidad a una candidatura a legislador:

“Falta un año y medio para las elecciones a legislador (…) Hay que buscar el consenso (en la UCR), el que tenga más aval va a ser el candidato.”

También se habla de la posibilidad de un tercer mandato, pero todavía no está definido.

“Si está la posibilidad lo conversaremos. Ahora hay que trabajar para el departamento; cuando llegue el momento, trataremos de ver quién esté mejor posicionado para que salga el mejor candidato nuestro, después de tantos años de sequía, y poder lograr tener un Legislador que represente los intereses del agro del departamento Marcos Juárez. Siempre trabajé en el departamento. El departamento Marcos Juárez (por el producto bruto interno que tiene), es el tercero en la provincia, por debajo de Capital y Río Cuarto. El Radicalismo se tiene que hacer una autocrítica, porque en los últimos 20, 30, 40, 50 años, el último diputado nacional que tuvo el departamento Marcos Juárez por la UCR, fue el Dr. Zamanillo, el último Ministro de Salud de la provincia fue Somoza, después no hemos tenido más que un Legislador en algún momento, pero tenemos que hablar de 25 años de sequía, también de 25 años en que el Radicalismo de la Capital no le dio posibilidades a los dirigentes que tiene el departamento Marcos Juárez, para así nosotros poder defender los intereses del departamento (agroindustrial, comercial y con buena ocupación laboral).”

El municipio de Arias (con una población actual, que le estaría faltando poco para los 10.000 habitantes y llegar a ser ciudad), tiene gran similitud con Marcos Juárez, por el desarrollo agro-industrial.

Cuando el actual Intendente comenzó el mandato en Arias (hace 6 años), “hacía 15 años que no se construían viviendas y si no hay viviendas cuesta que la gente se quede, y 20 años que no se hacía pavimento.”

El municipio avanza con 50 cuadras ya pavimentadas y con proyección a pavimentar 15 o 20 cuadras más, «la mayoría con fondos propios, algo se gestionó también durante el mandato de Macri; actualmente también se gestionó y algo se obtuvo.»

“Defendemos el agro, el campo y el comercio, porque nos genera el motor y hace que no tengamos desocupación en el departamento, hay que ser realista” (…) “Hay que defender el campo, hay que defender la industria, yo tengo ese pensamiento incorporado.”

El intendente Matías Gvozdenovich, en reunión con Esteban Rodríguez, Presidente del Consorcio, para la entrega de la nueva Ordenanza Municipal, (aportes del 50% para el mejoramiento de caminos rurales con fondos provenientes del sellado de la guía de ganado, para beneficio de los propio productores)