Por declaraciones del Viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, del día 27 de Diciembre, se encendió un repudio que se propagó por todos los cuarteles del país; por lo que el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, emitió un comunicado de repudio por las declaraciones «maliciosas e infundadas que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio de los (58 mil hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de) Bomberos Voluntarios de Argentina.»

Ante tal situación, RED PANORAMA entrevistó al Jefe de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, José Cavallera, para indagar sobre éstos dichos:

«Los brigadistas pagos, son los que trabajan en los incendios de los Parques Nacionales, a raíz de los grandes incendios que tuvimos en los parques Nacionales, sobre todo en Bariloche, que hubo casi puebladas por toda esa comarca que quemaron y no hacían nada. (…) Entonces ahí arranca la brigada que ellos dicen «pagos,» para los Parques Nacionales, fuera de los Parques Nacionales, olvidate.

Él (Sergio Federovisky), dice «lo creamos en el 2019», (…) que no fue así, la crearon, capacitaron, compraron elementos… ponele que arrancaron en el 2020 a funcionar. ¿Hasta el 2020, quién apagaba los incendios forestales a nivel país? ¡Los bomberos voluntarios!

¡Marcos Juárez, junto con los bomberos de Leones, Gral Roca… en el año 83/84, viajaron al Bolsón! (…)

Siempre nos estamos capacitando y vamos trasmitiendo de generación en generación, y lo moderno que podamos adquirir para apagar incendios forestales, lo vamos haciendo con los medios que tenemos, y como podamos aprender a nivel mundial. Bomberos de Córdoba ha firmado convenio con bomberos de España, Portugal… han viajado, también ellos han venido acá, nos han enseñado técnicas nuevas. (…)

Molesta que él (Federovisky), también da a entender que a los bomberos les dan fondos y que no sabe a dónde van.

Ustedes saben que tenemos que hacer «Choco Bingo»… ¡Lo que tenemos que hacer para poder subsistir!

Ni hablemos de cambiar equipamiento, de protegernos a nosotros. (…) El da a entender que la plata que da el Plan de Manejo del Fuego, no está bien manejada; pero él no debe saber que los cuarteles tenemos que pagar todos los servicios, todos los seguros… Para que tengás una idea, en el año 2022, creo que fue al rededor de dos millones de pesos, para el cuartel de Marcos Juárez, cuando el cuartel necesita casi un millón para tener las puertas abiertas, por mes. Y la nación te manda dos millones (por año). Y ni hablemos, si me quiero comprar un traje, si me quiero comprar botas, si quiero cambiar los guantes…»