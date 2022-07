En medio del clima preelectoral que vive Marcos Juárez, el móvil de TELE RED, entrevistó al Dr. Roberto Bottacín representante del «Frente Grande», que integra el «Frente de todos», quien expone sus convicciones de la siguiente manera:

Se vienen las elecciones a intendente: ¿El «Frente de Todos» va ha presentar alguna lista?

«Estuvimos evaluando la posibilidad, estamos en las condiciones de hacerlo, pero dada la coyuntura casi apolítica de la situación, decidimos no presentarnos.»

«Se están discutiendo nombres y no ideas, se están discutiendo obras y no derechos, se ha vaciado de contenido la política local y en ese marco hay una presentación de dos partes de La Vecinal o del Pro (como quieran llamarlo) es casi una interna. En ese marco, someternos a ese debate no nos pareció que contribuiríamos. Iríamos a hablar de ideología de política y no es lo que debate la ciudad hoy.»