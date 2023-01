Ante el asombro que nos provocó éste servicio, a 20 metros del ingreso a la guardia del hospital, RED PANORAMA se puso en contacto con el Dir. del hospital, Eduardo Foresi, quien manifestó que él no estaba en conocimiento de la situación y de haber sido así, él mismo salía con una silla de ruedas, para ingresar a la paciente a la institución:

«Me parece una falta de compromiso. (…) Tener esa falta de compromiso y empatía, que está tan de moda, pero la verdad es que a veces se practica muy poco.

Primero está atender al paciente, siempre es así, y después viene la cuestión legal.

Lo que pasa es que también es cierto, que toda ésta industria del juicio, mete miedo por todos lados. Así estamos como sociedad, así está la cuestión médica. La realidad es que hay mucho temor por el juzgamiento posterior, pero es muy triste que esté por encima del sufrimiento de una persona accidentada. La verdad es lamentable que tengamos ésta respuesta. Como institución, obviamente, me hago cargo. No me enteré. No me parece apropiado, porque en otro momento que nos hemos enterado, hemos salido con una silla de ruedas, o con lo que sea, a socorrer a la persona que necesita ayuda, como cualquier ser humano, más allá de la condición y la obligación como profesional de la salud que somos.”