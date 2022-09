A los fines de evitar incertidumbres en cuanto a cuales son los documentos habilitados para sufragar para votar en las elecciones municipales el próximo 11 de Septiembre del 2022 y facilitar el derecho al voto de todos los ciudadanos empadronados, la Junta Electoral comunica cuales son los documentos para sufragar:

Libreta de Enrolamiento

Libreta Cívica

DNI (libreta verde)

DNI (libreta celeste)

DNI tarjeta (del D.N.I. libreta celeste, aunque figure la leyenda “NO VALIDO PARA VOTAR”)

nuevo D.N.I. (tarjeta)

*Se aclara que No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento

corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. En

cambio, sí se admitirá el voto de quien se presente con una versión posterior al

documento registrado en el mismo. Se informa que el «DNI en tu celular», a

través de la aplicación Mi Argentina, no es válido para votar, por lo que no se

permitirá que se exhiba el documento nacional de identidad mediante el

dispositivo de telefonía móvil.

*Imágenes de los documentos habilitados a modo ejemplificativo.