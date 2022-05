Como estaba anunciado, a partir de hoy 10/05/2022, amaneció la ciudad de Marcos Juárez con un nuevo cambio en el sentido de circulación, que forma parte del POU (Plan de Ordenamiento Urbano) que se viene ejecutando paulatinamente en gran parte de la ciudad, que se vio y se verá afectada, lo cual incide directamente en los recorridos de costumbre para hacer las diligencias diarias como lo son el ir a trabajar, llevar los chicos a la escuela y demás quehaceres diarios para los cuales se requiere especial atención a la hora de girar en una esquina para evitar siniestros viales.

Siempre se debe manejar a una velocidad acorde a la zona, si es urbanizada o no, y prestando especial atención. Pero hoy por hoy, manejar en Marcos Juárez, demanda tener los cinco sentidos a flor de piel y no distraerse ni por un segundo, hasta que todos incorporemos estos cambios en nuestros recorridos habituales y los no tan habituales.

Ante esta situación del cambio que hoy estamos inaugurando, los comerciantes de la concurrida calle Perú, consensuaron presentar una nota firmada para presentar su queja porque consideran que se ven perjudicados comercialmente: