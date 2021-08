En comunicación telefónica con PANORAMA, el Dr. Nestor Barovero quien nos aclaraba sobre “la problemática” transcurrido en los últimos días entre Bomberos Voluntarios y el autódromo.

“Históricamente desde hace 30 años que se hacen carreras en el autódromo Bomberos Voluntarios presta el servicio para cumplimentar con el reglamente, hace unos días atrás el presidente de bomberos nos informa de que no pueden prestarle el servicio por la fatal de personal capacitado para ese tipo de eventos”. Cabe destacar que desde el autódromo se contribuía con la institución necesaria para solventar el gasto de combustible con dinero.

Desde la institución de Bomberos la palabra de Cesar Vigliocco quien es actualmente el presidente de la comisión nos comentaba que se le hizo el comunicado al cuerpo activo para que tomaran la decisión de ir o no. El convenio dice que solamente se pide para la prevención de incendios.

En la nota que se manda desde Bomberos dice que “este evento no lo pueden cubrir por falta de personal”, cesar aclara que no puede poner en duda la palabra del jefe del cuerpo activo quien toma la decisión de poder o no poder cubrir el evento solicitado.