Los valores a flor de piel. Esos valores que nos hacen mejores personas; esos valores que nos inculcaron desde chicos; esos valores que jamás permitirán que una persona como Hilda Ayala, jubilada, se quede con un solo peso que no le corresponda.

Hilda Ayala fue al cajero del Banco Nación para cobrar su jubilación, y en un momento de distracción, pensó que ya había introducido su tarjeta de débito y procedió a hacer una extracción de $ 40.000, pero al momento de guardar la tarjeta, notó que no la había sacado todavía y que la extracción no era de su cuenta. Inmediatamente su reacción no fue de alegría, como lo hubiera sido para otra persona, sino de gran preocupación, porque en sus manos había dinero que no le correspondía.

Confiando en éste medio, se hizo presente en Sáenz Peña 537, con la tarjeta de débito y el dinero para que mediante la difusión, pudiéramos encontrar a su dueña, la señora Ana María Bussi, de 82 años, quien ni siquiera había advertido la pérdida de la misma.

A los pocos minutos se hizo presente su hija, ya que no paraba de sonarle el teléfono, para avisarle del anuncio que se acababa de realizar.

Las buenas acciones siempre vuelven y la satisfacción por hacer las cosas correctamente son la gratificación más grande.

Agradecemos a Hilda Ayala por confiar en PANORAMA para hacer entrega del dinero y de la tarjeta de débito.