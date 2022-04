Con motivo de haber detectado al menos tres roturas, en la recientemente inaugurada y tan esperada y anhelada ruta 12 a Saira, RADIO PANORAMA estuvo entrevistando telefónicamente al Intendente de Saira, Edgar Yordan y a continuación al Ing. Agr. Germán Font, Director General de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial en Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, ellos nos decían lo siguiente:

«Nosotros transitamos permanentemente y habíamos dado la voz de alerta en su momento cuando habíamos visto las primeras roturas. Ayer (19/04) a las 21:00 h me comuniqué con el encargado de la empresa Ing. Federico Matías Peñaloza. Ellos ya lo estaban poniendo en agenda, para hacer una evaluación de los motivos por los cuales tuvo este deterioro. Hará hace unos 20 días estuvimos recorriendo los lugares para hacer una valoración. (…) porque veía que esto era un problema y ya teníamos encima la cosecha gruesa y que ésto iba a empezar a empeorar y era motivo para intervenirlo de manera urgente. (…) Anoche me garantizaba que el Lunes (25/04) estaría llegando la fresa para empezar a trabajar, hacer saneamiento en carácter de urgencia y a su vez, hacer una evaluación si es que a merita también realizar algún control de kilos de transporte. Es una zona donde se transita mucho intercampo. (…) A este tema lo hemos hablado con otros intendentes, incluso con Pedro Dellarossa, en una reunión de la comunidad regional. Para buscar una alternativa (…) hablábamos que era lo que teníamos que hacer para ver como lo teníamos que mecanizar para proveerle seguridad a la vida útil de ésta ruta. Pensábamos en algunas alternativas y soluciones, por intermedio del consorcio caminero, que lo puedan manejar ellos con una balanza flotante o itinerante porque sabemos que las cooperativas están recibiendo con el kilaje que corresponde. Se trabaja con el control de los 30.000 kilos, pero de pronto, en lo que no hay mucho control es lo que se maneja intercampo.» dijo el Int. Edgar Yordan.