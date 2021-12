El Lic. Eduardo Foresi, director del Hospital Abel Ayerza en diálogo con PANORAMA nos informó que “En el día de ayer tuvo que ser internado un paciente que es de la ciudad de Marcos Juárez, que evolucionó desfavorablemente, se le realizó un control y posterior a tomografía se decidió internarlo por las características clínicas, se encuentra internado en el área de clínica covid no terapia.

Hace aproximadamente 5 meses que no teníamos internados y más de 60 días sin casos activos, en el último tiempo comenzaron a aparecer casos, de los vacunados no tuvimos internaciones y ahora este paciente que no está vacunado ahora requirió internación. Ésta persona optó por no vacunarse porque quería estar sano”.

Empezaron a haber casos y refiere a una pequeña circulación comunitaria, por eso seguimos insistiendo de retomar los cuidados dentro de las viviendas con gente que no es de la burbuja familiar”.