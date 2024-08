El sábado por la noche, aproximadamente a las 22 horas, en la avenida principal de Corral de Bustos, se produjo el robo a una joyería y relojería de la ciudad. El hecho se dio cuando rompieron el costado de la vidriera, donde se encontraba una vitrina que tenía alhajas en exposición.

Todavía no han podido dar con los delincuentes ya que, como nos comentó Claudio, las cámaras del lugar días atrás tuvieron que quitarlas ya que no funcionaban, y a su vez, la alarma del local no toma movimientos ni ruidos o golpes externos, sino sólo internos. Además de ello, el negocio lindero, que es de venta de electrónicos, tiene cámaras de seguridad por fuera, pero no toman imágenes de la vereda de la joyería.