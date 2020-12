Coyspú: Comunicado muy importante:

Estimados Vecinos:

Comunicamos que la Planta Potabilizadora de San Marcos Sud no está entregando el agua suficiente al ramal que abastace de agua potable al Sudeste Cordobés, por lo que el suministro en las distintas localidades se ve disminuido en su presión y caudal. Este incoveniente no se debe a ninguna falla técnica, sino a la falta de agua generalizada en toda la Provincia producto de las condiciones climáticas.

Lamentablemente este incoveniente será recurrente durante la época estival de elevadas temperaturas y altos consumos. Nada que este a nuestro alcance será suficiente para evitarlo porque el problema es que no hay suficiente agua solo el accionar solidario de todos los vecinos haciendo uso racional del agua( no regar, no lavar autos, no lavar veredas, etc) puede menguar el problema.

Agradecemos la colaboración de todos.-