Club Argentino:

Básquet: Domingo Formativas visitantes vs. 9 de Julio de Las Perdices.

Voley:

Viernes. Sub 13 Locales vs. El Panal Fecha AVSEC.

Sábado: Local vs. El Panal Sub 14, Sub 16 y 18 Fecha AVSEC.

Domingo: Se juega la segunda Fecha A 2 de Maxi Voley en Justiniano Posse.

Domingo: Encuentro de Voley No Federado en nuestras instalaciones.

Domingo: Encuentro de Minivoley(Reprogramado) en nuestras instalaciones.

Fútbol Infantil:

Sábado: visitante vs. Atlético Leones

Fútbol Mayor:

Domingo: visitantes vs. San Carlos de Noetinger.

Fútbol Senior: Sábado visitante vs. Firpo de San Marcos Sud en cancha de Villa Argentina.

Fútbol Femenino: Sábado visitante vs. Central de Bell Ville en cancha de Tiro Federal.

Gimnasia Artística:

Domingo 4 Torneo Liga Asucega en Club Municipal Monte Buey.