El móvil de TELERED se hizo presente en la Clínica Pediátrica, y estuvo en diálogo con el Dr. Roger Tissera, quien nos aclara lo siguiente:

«Lo único que está suspendido momentáneamente es la guardia externa. ¿qué significa? Son aquellos pacientes que vengan fuera de horario, feriados y fines de semana. (…) Motivado por la falta de recurso humano, pediatras. Hay muchos pediatras en Marcos Juárez, pero no hay pediatras que tomen la decisión de tomar una guardia externa. (…) No hay pediatra que uno pueda contratar de la ciudad o pediatra que uno pueda traer de afuera para cumplimentar la guardia externa y un solo médico no puede estar disponible las 24 horas, porque una guardia externa es muy demandante. (…) Guardia interna, internación, derivación, traslados, emergencia real, etc. si tenemos»