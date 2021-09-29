El ciclismo corrió en la zona rural a 10 kilómetros de Marcos Juárez Desafío Primavera en la Leonor.
En la competencia por equipos:
1 ROXANA PARDO-DIEGO MOYANO
2 JORGE ALVAREZ-NAHUEL VIVAS
3 MATÍAS TOCHETTI-SOFÍA ROSENDO
4 GABRIEL SOLIS-DANIELA LUQUE
5 MARÍA NUÑEZ-FERNANDO NAVARRETE
6 MARIANA LEZCANO-MANUEL JIMENEZ
7 ROBERTO CARRANZA-LUCÍA ABADIE
8 CLAUDIO VALLES-YANINA GRAIZZARO
9 VERÓNICA PRAVISÁN-LAUTARO GÓMEZ
10 BRENDA MALDONADO-SERGIO MALDONADO.
En debutantes:
1 PABLO MANSILLA
2 JUAN CRUZ TERES
3 DANIELA GÓMEZ
4 DIEGO CISNEROS
5 RAMÓN PERALTA
6 NATALIA FUENTES.
Fiscalización a cargo de TIME CONTROL