Guillermo Novara del Centro de Transportistas Cavanagh nos explica sobre el conflicto que tiene con la empresa cerealera ACOPIAR.

El miércoles de la semana pasada en pleno temporal de lluvia y viento contactamos a Guillermo Novara para interiorizarnos del porqué de la protesta que vienen realizando los transportistas junto a sus familias, las que serían unas 50 afectadas, desde hace varios días atrás frente a la empresa ACOPIAR ubicada en el acceso a la localidad de Cavanagh.

“Empieza desde hace un mes y medio, antes de la cosecha gruesa con la firma ACOPIAR se pactó un corto de $600 porque este año particularmente con la bajante del Paraná, que no había cupo y esa cuestión, se acopió mucho y al no haber cupo se traía a la planta .En ese momento cobrábamos $1800 a puerto, entonces hacíamos flete enganchado de $600 más $1.200 la sacada, sujeto a los aumentos de la tarifa”, nos explicaba Guillermo, que comenzó a pedir reuniones, pero la respuesta siempre fue negativa , hasta que unos 15 días atrás comenzaron con la protesta y se presentó el Fiscal de Corral de Bustos Dr. Pedro Guerra a aplicar la ley de la libre contratación, no pudiéndose obstaculizar la entrada, pero lo que sucedía es que cada vez que un camión salía con carga, la gente del Centro se arrimaba a contarles de la situación, a negociar.

También llegó infantería, el dueño de la planta, los abogados de las dos partes y la intendenta del pueblo, lo que terminó al otro día en una reunión a las 16:30 horas en Corral de Bustos, en el estudio de la abogada de la firma ,sin la presencia del presidente de la empresa Cristian Monney, por cuestiones médicas.

No hubo acuerdo y la semana anterior, el viernes, arrancaron nuevamente con la medida, donde se acercó el Concejo Deliberante de Cavanagh a tratar una ordenanza al respecto y a pedirles que la levanten, por lo que volvieron acceder, hasta que el lunes comenzaron a cargar camiones desde 15 a 20 y entonces se arrimaron a hablar con los camioneros de muy buena manera, logrando que muchos se pegaran la vuelta, otros siguieron por necesidad.

El martes la situación siguió complicándose, hasta que el mismo miércoles 8 de septiembre, cuando lo contactamos, el fiscal se expresó a través del jefe de la departamental Marcos Juárez, Crio. Javier Lozano vía telefónica, solicitándole que vuelvan a levantar la medida, comprometiéndose a conseguir una mesa de negociación, la cual hasta el día de hoy no tiene fecha.

Novara nos aseguró que el clima siempre fue pacífico y en el momento que hubo un poco de tensión se presentó infantería, considerando que no era necesario, estando la policía de la provincia.

“Fueron momentos muy desagradables, las mujeres y los chicos de los camioneros salieron a apoyar a quienes estaban poniendo el cuero en la calle”.

En este Centro son todos chóferes dueños y no están adheridos a ningún gremio, además tienen muy buena relación con productores que cuentan con camiones propios.

“Uno está mal acostumbrado porque a las cosas hay que hacerlas por escrito con una firma, uno confía en la palabra”, concluyó.

Durante esta semana nos comunicamos nuevamente, no hay noticias de la mesa de negociación ofrecida por el fiscal .Novara nos dice: “nos siguen cargando y llevando todo el trabajo”.

Fuente: Estacion Isla Verde