En diálogo con Marcela Altamirano, nos comenta que hace casi un año ocupó la casa que está ubicada en el Loteo de ODDO. Ella junto a su familia están en la búsqueda de una vivienda, pero la situación económica no se lo permite. Tiene 4 hijos, pero con ella solo conviven 2, y también su padre y su pareja.

Un total de 45 terrenos fueron entregados por el Municipio el pasado 5 de Noviembre.

El presidente del PROMUVI nos comentó que esa vivienda es del Sr. Oddo, pero una parte del costado pertenece a uno de los terrenos que ya fue vendido y entregado. Desde el Municipio, están al tanto de la situación. Ya se contactaron con el Sr. Oddo y de parte de acción social se comunicarán con la familia que se encuentra en dicha situación, para tratar de llegar a un acuerdo.

También dialogamos con Emiliano Lomello, adjudicatario de un terreno de ODDO.

“Al momento de la entrega del terreno nos encontramos con que no estaba en condiciones para para empezar a construir, porque una parte se ve involucrada con la casa que está habitando la gente. Desde la municipalidad nos avisaron que están haciendo lo posible para entregar todo en condiciones para que podamos seguir con nuestro proyecto.

Lo que pudimos hacer es poner unos postes, lo que no hicimos es colocar el alambrado tejido ni tapial.

Pudimos poner tres mojones ahí en el cuarto pero no lo podemos marcar porque no está limitado, no sabemos hasta dónde va porque va, porque justo debajo del tinglado que tiene la casa de una medida aproximada de 80 cm por 5 metros”.