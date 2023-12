El caso carribar se está transformando en una novela que no termina. El Dr. Hernán Passerini, en comunicación con RED PANORAMA, dijo que lamenta tener que hablar nuevamente de éste tema cuando ya tenían una resolución favorable que dictó la Cámara.

Esta semana justamente estaban instando (a la municipalidad) en busca de una respuesta, en cuanto a cómo iban a tratar la resolución judicial, con la expectativa de que el Sr. Bengio pueda retomar el servicio para evitar que se le sigan generando daños y perjuicios.

Su cliente, Bengio, ganó la licitación en la concesión del espacio por dos años, para instalar un puesto de venta de comidas rápidas, de los cuales ya habían transcurrido unos diez a once meses, durante los cuales le había sido denegado su derecho. Él tenía un concurso que era por dos años, se lo denegaron y se lo adjudicaron a Escobar y a Pelliza, que estaba en tercer lugar.

Ahora estamos totalmente sorprendidos con éste nuevo llamado a concurso.(*)

La resolución de la Cámara:

Declararon ilegal por violar el principio costitucional de igualdad.

Declararon ilegal el decreto que declaraba, no solamente la concesión, sino también el desalojo que le habían ordenado. No se entiende porque no han ordenado el desalojo de Pelliza, porque ese decreto fue declarado ilegal por la Cámara, por unanimidad, y el fallo está firme.

Pese a existir una resolución judicial a favor de su cliente, la situación se sigue dilatando, incrementando así los daños y perjuicios, (lucro cesante, daño emergente, daño moral y hasta podría llegar a analizarse un daño punitivo, con intereses, costas y todo lo que implica una contienda judicial).

Intentamos todas las formas. Incluso puede resolverse extrajudicialmente, porque él no quiere estar en un litigio. Como cualquier particular, quiere resolver su situación simplemente.

(*) La Cra. Paola Anastasi explica al móvil de TELE RED, el llamado a licitación de dos espacios públicos. El decreto y la ordenanza fueron publicados el 19 de diciembre «Decreto para licitación de dos espacios públicos para la instalación de carribares»: