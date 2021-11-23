Se corrió entre sábado y domingo la 17 edición del Campeonato Argentino de Rural Bike en Marcos Juárez con 535 inscriptos.
Promo Varones A:
1 ALAN PALACIOS CHARRAS
2 LEANDRO BOVO LEONES
3 PABLO ALARCÓN SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
7 MATÍAS TOCHETTI MARCOS JUÁREZ
8 JORGE TAPIA MARCOS JUÁREZ
9 JOAQUÍN RIVAS MARCOS JUÁREZ
11 MAXIMILIANO CISNEROS MARCOS JUÁREZ
Promo Varones B:
1 MARCELO ROMERO RÍO CUARTO
2 IGNACIO LOMBARDI LEONES
3 LUCAS BRACAMONTE NOETINGER
5 DANIEL ARIAS MARCOS JUÁREZ
7 CRISTIÁN PRAVISAN MARCOS JUÁREZ
10 JORGE SALINAS MARCOS JUÁREZ
24 JORGE ABRAHAM MARCOS JUÁREZ
Promo Damas A:
1 MARÍA BARRIOS ESQUINA CORRIENTES
2 SOFÍA ROSENDO MARCOS JUÁREZ
3 MARIBEL PELAYES RÍO CUARTO
4 EMILIANA GUZMÁN MARCOS JUÁREZ
7 ROMINA OVANDO MARCOS JUÁREZ
Promo Damas B:
1 ROXANA VILCHES MARCOS JUÁREZ
2 MARCELA CABRERA MARCOS JUÁREZ
3 CAROLINA RIERA PERGAMINO
4 MÓNICA TABORDA MARCOS JUÁREZ
5 MARINA LETCHER MARCOS JUÁREZ
6 MARÍA GARAY MARCOS JUÁREZ
8 MARISEL DÍAZ MARCOS JUÁREZ
9 MARINA ALEGRE MARCOS JUÁREZ
Promo Damas C:
1 GRISELDA PEREYRA MARCOS JUÁREZ
Promo Varones C:
1 OSCAR ASI GENERAL DEHEZA
2 OSCAR BAEZ TANCACHA
3 WÁLTER TOMASIN CARLOS CASARES
8 PEDRO VILCHE MARCOS JUÁREZ
Cadetes 15 y 16 Años:
1 ALEJO BETIQUE CAÑADA DE GÓMEZ
2 NICOLÁS ZARZA DAIREAUX
3 VALENTINO DANA RAFAELA
7 SANTIAGO SAAVEDRA MARCOS JUÁREZ
Elite:
1 VÍCTOR GARCÍA CHAÑAR LADEADO
2 LEANDRO MIGNACCO ALBERTI
3 ARIEL SIVORI CHIVILCOY
14 MATÍAS PASTURA MARCOS JUÁREZ
Sub-23:
1 EMMANUEL TOLOSA SALADILLO
2 JOSÉ JAUREGUI GENERAL MADARIAGA
3 MATÍAS CEDEIRA
Master A:
1 FRANCO ALVERONI ONCATIVO
2 MATÍAS RAPETTI VILLA MARÍA
3 EZEQUIEL AVILA VENADO TUERTO
Menores de 13 y 14 Años:
1 JUAN PEREYRA GENERAL CABRERA
2 JULIÁN RODRÍGUEZ MERLO
3 AUGUSTO BARRERA VILLA DE SOTO
Cadetes 15 y 16 Años:
1 VALENTINA PAOLASSI COLONIA SAN PEDRO
2 CATALINA SOTELO DAIREAUX
3 EMILIA OCARIZ BRANDSEN
Menores 15 y 14 Años:
1 LARA GÓMEZ DAIREAUX
2 ZOE MILAGROS PEREZ VENADO TUERTO
3 TIZIANA LAZCOZ CORONEL BRANDSEN
Damas Master C:
1 ROSALÍA GENTINETTA RAFAELA
2 ROSANA GÓMEZ BRAGADO
3 CHARIS PESCE LA CARLOTA
Damas Master D:
1 MARÍA FILOMENO PERGAMINO
2 NORMA CIAN RECONQUISTA
3 GRACIELA ARIAS CAPITÁN SARMIENTO
Master E1:
1 JUAN ALFEI LABOULAYE
2 HÉCTOR BUFFAZ VILLA MARÍA
3 JORGE ALBA SALTO
Master E2:
1 ROBERTO AVACA GENERAL BELGRANO
2 HÉCTOR GILLI RAFAELA
3 JORGE BESSONE SANTO TOMÉ
Master D1:
1 JOSÉ CAJALES ALBERTI
2 EDUARDO SANTANA SANTA ROSA LA PAMPA
3 HÉCTOR AMENGUAL CONCORDÍA
14 RUBÉN PEDRAZA MARCOS JUÁREZ
Master D2:
1 FRANCISCO MAGALLANES GENERAL DEHEZA
2 CARLOS RODRÍGUEZ GENERAL BELGRANO
3 OSCAR GUGLIOTTI CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.