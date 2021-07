En dialogo con TELERED, Javier Ureta camionero independiente quien nos comentaba sobre la falta de playas municipales y las multas con montos absurdos que les cobran por “mal estacionamiento”.

“Por el momento solo hay playas privadas que se prestan en algunas ocasiones a quienes son camioneros independientes pero cuando están ocupadas los camiones van de un lado al otro, no pueden estacionar en el radio urbano, no se puede dejar sobre la ruta, no pueden parar a descansar sobre la autopista por que en cualquier lado les hacen multas elevadas”.

En Marcos Juárez no hay playas para camiones municipales, los camioneros dicen no tener problemas para colaborar. Se necesitaría una manzana bien hecha en un lugar donde no moleste a la población, con buena iluminación y un sereno. “Si hay que pagar una cuota mensual lo vamos a hacer” detallaba el camionero.

Ademas el señor Ureta también destacaba la importancia que es para la ciudad de Marcos Juárez tener una playa de estacionamiento ya que en localidades vecinas cuentan con ella.

El concejal Santiago Lambertucci, en la sesión ordinaria del día miércoles 30 de Junio pidió la palabra para tratar de encontrar un predio para una playa de camiones y no tener que cobrar una multa absurda, se comprometió en hablar con el Director de Tránsito Federico Bainottti para poder encontrar una solución a esta problemática.