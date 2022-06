RED PANORAMA en comunicación telefónica con el Director de Salud, Dr. Ayuso, para consultarle por el carnet psicofísico de los camioneros, que anteriormente se hacía en la ciudad de Marcos Juárez, ante lo cual respondía:

«Nos quedamos sin el especialista de naríz-garganta y oído (ORL), a partir de su fallecimiento, empezamos a tener una prórroga hasta tener un especialista que no conseguimos. Nos quedamos sin cardiología, en el cual después empezamos nosotros a hacer los electrocardiogramas, informandolos y demás, pero después nos dijeron que no se podían hacer más. No conseguimos cardiólogo con el tiempo horario que necesitamos, todos los días. (…)

Estamos en una prórroga. (…) No hemos conseguido gente disponible para cubrir esos cargos.

Siempre se priorizó el servicio. El tema es la disponibilidad horaria: todos los días dos horas. (…) Acá hay una estructura y tenemos permitido hasta 10 chóferes. Aveces hay 10 chóferes y a veces 6.»