En la ciudad de Marcos Juárez estamos acostumbrados, para bien o para mal, a la modalidad de tener calles en las cuales un tramo es doble mano y a partir de una determinada esquina, cambia a mano única. Cada caso tiene su respectiva explicación por parte de «Seguridad Vial y Protección Ciudadana»; pero éste caso en particular, que cuestiona el movilero de RED PANORAMA al Dir. de Transito, Federico Bainotti, no tendría relevante beneficio y la balanza se inclina más bien hacia la desventaja o molestia inclusive, ya que es una calle de ingreso al barrio Villa Argentina, por todos asumida como mano única, pero que no lo es en su totalidad, ya que puede sorprenderte, ocasionalmente, un vehículo circulando en sentido Norte/Sur, sin estar el mismo en infracción porque hay una calle doble mano, entre Los Constituyentes y nada más ni nada menos que Ruta Nacional Nº 9, donde existe un semáforo que le da paso a ese vehículo ocasional o en su defecto, corta el flujo tanto del tránsito pesado característico de la zona, como de particulares, para que no pase ningún auto, moto o bici: