Los casos de Covid-19 van en aumento, ésta realidad motiva la toma de decisiones, en especial, en lo que se refiere al cuidado del adulto mayor.

Para corroborar la decisión tomada a nivel bancario, RED PANORAMA entrevistó al Secretario General de la Bancaria Marcos Juárez, Hugo Alzuaga:

«Hace 5 minutos yo salí del Banco Nación, y me dieron las nuevas normas del tema Covid. Está volviendo todo, parece ser, a como era en su momento en plena pandemia. Vale decir que, vamos a evitar que la gente concurra.

Los bancos lo que te piden es que uses la tarjeta de débito o crédito.»

«Hay mucha gente que está sola y no sabe… porque hay algunos bancos, que con la tarjeta de débito, te hacen ir al cajero, introducir una clave, poner una clave nueva para compras, que no es la misma con la que retirás el dinero; o sea, no es tan sencillo y resulta engorroso y tedioso. Hay que tratar que algún empleado tenga la amabilidad que corresponde, y te explique todo bien, porque no es tan complicado, pero no es tan simple para una persona mayor y que está sola.»