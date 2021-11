En la mañana de hoy tomamos conocimiento sobre un importante robo a una empresa agropecuaria en la localidad de General Baldissera que está ubicada a 300 metros de la zona urbana, ocurrido en la noche del viernes/madrugada del sábado donde autores ignorados se llevaron del lugar una camioneta Pick Up Amarok color roja y también agroquímicos, se estima que con una suma de más de 200 millones de pesos.

En comunicación con PANORAMA, dialogamos con el Ing. Victor Giordana propietario de la empresa VG S.A. nos comenta como fue lo acontecido en su establecimiento agropecuario. “El viernes a la noche ingresaron por la parte de atrás (Este) del campo de un vecino, rompieron la chapa del galpón se metieron, abrieron la puerta y se llevaron productos químicos de alto valor, y una camioneta Amarok color rojo que tiene un abollón detectable en el techo que estaba escondida la llave, a su vez tenia rastreador satelital y a los 5km lo desactivaron y hasta el momento no se supo más nada. No es la primera vez que nos roban, hace un poco más de un año ingresaron también al galpón y al no encontrar productos químicos ingresaron a la oficina y se llevaron 600 chequeras vacías que hasta hace poco continuaban desparramándolas, compraron hasta caballos, nosotros le dimos información concreta a la policía para que pudieran encontrar a los delincuentes pero como la mayoría de lo que pasa en este país nunca se descubre nada. Hace 3 meses nos robaron los mismos productos químicos en un campo en el norte, y también le dimos datos concretos a la justicia y tampoco supimos más nada. Lamentablemente vamos a tener que cuidarnos nosotros porque la policía y la justicia no van a resolver nada».