Se corrió el domingo la sexta fecha de las Categorías del Sur en el circuito Juan Oria de Marcos Juárez.
Midget:
1 ADRIÁN MUÑOZ
2 LINO COSTELLO
3 HERNÁN CAVALLI.
Fiat 128:
1 ERNESTO SANTI
2 RODRIGO RASIA
3 ANDRÉS PELLIZA
Fiat Standard con invitados:
1 IGNACIO SAGASTA- SIMEONI
2 ELÍAS CASTELLI -ROBLEDO
3 MAXI CASHALLA-PENZATO.
Renault 1400: con invitados.
1 LEO ROVELLA-CASAGRANDE
2 AGUSTÍN PANCI-PANCI
3 FRANCISCO GUIDA-BILLONE.
TC 2000:
1 MATÍAS COLLANTE
2 PABLO SAVINO
3 HERNÁN TESTASECA
TC 4000:
1 GUSTAVO LÓPEZ
2 MIRKO VULJUBASICH
3 EDGAR LEIVA.
Fórmula:
1 Carrera:
1 RAMIRO MARINUCCI
2 SANTIAGO ROBLEDO
3 GIANLUCA BENEDETTO.
2 Carrera:
1 DAMIÁN TORRISI
2 SANTIAGO GUEVARA
3 MARTÍN SUITA.