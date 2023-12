Este lunes, el parte policial de la Departamental Marcos Juárez, informó la radicación de una denuncia, en la comisaría de Arias, donde una ciudadana mayor de edad, manifestó que su hijo de 16 años, se conducía con otro masculino a bordo de una motocicleta, y según sus dichos, al llegar a calles Av. Rivadavia y Corrientes fueron embestidos por una camioneta de color blanco, la cual se da a la fuga del lugar. Se iniciaron las actuaciones con conocimiento e intervención de la Fiscalía de La Carlota.

Con motivo de la publicación de ésta versión de los hechos, el conductor de la camioneta, el sr. Maximiliano Carranza, se puso en contacto con RED PANORAMA para dar a conocer, como sucedieron los hechos, según su relato:

Maximiliano, el dueño de la camioneta Toyota Hilux, SRV modelo 2009, estaba estacionado esperando a un amigo, al costado de las vías, y pasaron dos motos, sin cascos y sin luz, por el costado de su camioneta. Una de ellas, le revienta el espejo de la camioneta. Luego, el sigue las motos para saber por qué le habían hecho ese daño. Cuando él va doblando ve que las dos motos se enriendan y se caen. Maximiliano frena, los chicos se levantaron, lo insultaron y se fueron. Regresa a buscar a su amigo. Ambos se dirigen a la comisaría para hacer la denuncia de lo sucedido y no había nadie, regresa y nuevamente no había nadie. Luego se entera que lo estaban buscando. La policía le secuestró la camioneta y el celular. Pero hasta el momento de ésta nota, no le habían tomado la denuncia, porque lo tuvieron a las vueltas, según manifestó. Él todavía tiene su vehículo secuestrado, el cual utiliza para trabajar y usos personales.