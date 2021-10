El móvil de PANORAMA, se dirigió hacia la Unidad de Servicio 2 de Bº Villa Argentina, allí se encuentra el colectivo urbano debajo de un tinglado, sin utilidad desde hace varios meses, no tiene batería y se lo puede ver en muy mal estado.

La palabra del concejal del PRO Ezequiel Cornaglia, le consultamos ¿porque no lo solucionamos?

“Marcos Juárez tuvo siempre servicio de colectivo que por diferentes razones nunca terminaron de funcionar al 100%, cuando iniciamos la gestión hace 7 años atrás teníamos un colectivo grande que no terminó resultando, después alquilamos algunos medios de movilidad más chicos hasta que compramos éste, que ahora está parado en la unidad de servicio y que por la pandemia también quedó inactivo.

Hay que darle un salto de calidad, quizás tener algún medio de movilidad más chico pero en cantidad con 2 o 3 unidades. Con la nueva renovación de maquinaria nueva que está entrando probablemente también podamos encarar algún medio de transporte porque muchos vecinos lo solicitan, así que no hay motivos para no hacerlo. Y el colectivo que no funciona de la mejor manera es cierto entre aciertos y errores vamos navegando.”