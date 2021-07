El abogado penalista Lisandro Antúnez nos otorgó como novedad que la causa judicial que se le lleva adelante al colega Luis Ortiz y por la cual permanece privado de su libertad en la penitenciaría de Villa María, tendrá que dar un giro impresionante y se tendrá que investigar profundamente qué es lo que realmente pasó ahí, tomando cada día más relevancia su versión.

“Hay pericias donde lo colocan a Luis Ortiz, que no sólo no ha manipulado el arma, sino que tampoco la ha disparado y colocan al denunciante en una situación bastante complicada, porque choca con su versión y su denuncia , porque tiene indicios muy fuertes de que sí él ha sido el autor material de ese disparo y el que ha manipulado el arma, entonces se cae toda esta opereta que hicieron para ensuciar o inculpar a Luis Ortiz de un hecho que hoy considero que es totalmente inexistente, armado. Hay varios testigos que van a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Con una mentira se lleva a una persona a meterla preso sabiendo que es inocente”.

La justicia se encuentra de feria por 15 días y Antúnez insistió hasta el jueves sobre las pruebas que faltaban, debiendo el MPF darle explicaciones, porque las fechas de los informes, algunas datan del 5 de julio, otras del 7 y siendo el 8 el último día hábil, esos informes tendrían que haber estado listos para tomar la determinación procesal de Luis.

También nos informó que las pericias recién fueron enviadas un 30 de junio, cuando el hecho sucedió el viernes 26 del mismo mes.

“La pruebas científicas dicen que a Luis Ortiz le dio negativo restos de pólvora en su mano derecha y le da positivo de algunos rastros de pólvora en su mano izquierda .Es la versión que él dice que le manipularon su mano. Planteó Luis Ortiz que es diestro, usa su mano derecha para escribir y hacer cualquier cosa.

Al denunciante le da positivo restos de pólvora, de fulminante, de manipulación, en su mano derecha, entonces en ningún momento se puede entender cómo sucedieron los hechos. Contradice con los testigos que vieron qué tenía en la mano, que había gatillado varias veces. Una sola vaina contra otros casquillos, intentados en una falsa detonación marcados; y están las periciales de sangre no le da ningún tipo elemento alucinógeno, droga, alcohol, nada, limpio está. Se degradó el mensaje que hablaban de amenazante, extorsivo, lo que fuere, a un mensaje totalmente correcto cuando una persona le puede pedir a otra una reunión”.

Este lunes a la mañana el abogado habló con el fiscal de turno en Fiscalía de Corral de Bustos, el cual no entiende en la causa y no podrá intervenir, al no conocer el trasfondo del proceso, por lo que habrá que esperar a que vuelva a su función el fiscal Guerra y resuelva la situación procesal de su defendido. “Mientras tanto Luis se va a pasar unas vacaciones detenido, por toda esta falsedad. Una persona inocente está detenida”, lamentó. ¿Por qué lo derivaron a Villa María, sabiendo que estaban pendientes las pruebas periciales?, es la pregunta que se formula Antúnez. Luis Ortiz se encuentra tranquilo tras estos resultados y a la espera de su libertad.