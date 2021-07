El Intendente de la Localidad de Noetinger Lito Ángel Bevilacqua fue convocado por el Gobernador Juan Schiaretti y por el Ministro de Gobierno Facundo Torres, para desarrollar funciones en la casa de Gobierno para municipios de los Departamentos Unión, Marcos Juárez, San Justo, San Martín entre otros.

En comunicación telefónica con PANORAMA, Ángel Bevilacqua nos comenta que ocupará el cargo de secretaria de gobiernos locales que depende del Ministro de Gobierno Facundo Torres, con el fin de articular con los municipios de algunos departamentos de la Provincia. “Hoy los Intendentes tienen accesos a todos los ministros y a los secretarios, pero el Ministerio de Gobierno y esta secretaria tiene la función de ayudar, coordinar las gestiones con cada uno de los municipios. Hay programas que dependen del Ministerio y tendré el poder de decisión y en los que no, coordinar con los demás colegas.

Hace un par de meses tuve contacto con el vicegobernador Manuel Calvo, y me hizo saber que querían que asumiera ahora. Ayer a la mañana el gobernador firmó el decreto de designación el Gobernador Schiaretti yo pedí licencia hasta el 31 de Diciembre, la función que me toque cumplir veremos si le sirve al gobierno y si no tener la posibilidad de volver a mi función del Municipio. Seguramente hoy lo tratarán en la sesión del concejo, por lo tanto en la Intendencia seré reemplazado por Marcelo Bjklund quien es presidente del Concejo Deliberante”.

Hoy Bevilacqua será recibido en Córdoba por el ministro de Gobierno, Facundo Torres, ocasión en que se definirá su fecha de asunción.