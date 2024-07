El periodista Nelvio Barovero, Dir. de RADIO PANORAMA, indagó sobre dos temas económicos de gran relevancia. Dos temas sensibles y candentes como lo son: puestos de trabajo y el acceso a la vivienda propia.

Uno de ellos, fue planteado ayer, por el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Pedro Dellarossa, donde se vincularía al PRO.MU.VI. -o a su modelo de gestión- con créditos hipotecarios otorgados por BANCOR; en relación a la posibilidad de adquirir la vivienda propia.

El otro tema sería un proyecto, o una propuesta de producir baterías de litio en Marcos Juárez, que generaría una importante cantidad de puestos de trabajo.

Ambos temas, de gran envergadura, están en tratativa y la responsabilidad de gestión, recae sobre los mismos funcionarios municipales. Motivo por el cual, entrevistó hoy al Presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta y al Secretario de Desarrollo Productivo, Guillermo Cornaglia y Presidente del PRO.MU.VI.

Los temas se pusieron sobre la mesa y poco a poco se fueron sumando datos. En síntesis, ambos temas son proyectos y están en desarrollo.

En relación a la instalación de una fábrica de baterías de litio en Marcos Juárez, se abre una gran expectativa por la gran cantidad de puestos de trabajo que generaría en forma escalonada. Pero para el inicio de la actividad, se requiere de un cupo de recursos humanos, de «100 profesionales de alta escuela», según detalló Guillermo Cornaglia, lo que genera un «cuello de botella».

Con las entrevistas, se logró develar que la propuesta existió, hace un año aproximadamente. En una reunión con la intendente Cra. Sara Majorel y los hermanos Touz, un día sábado. En esa oportunidad no se llegó a ningún acuerdo.

Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante dijo, que hay que adecuarse a la legislación provincial y habría que crear un marco regulatorio municipal, ya que no hay ordenanzas al respecto.

No se descartó que el plan está en evaluación y que un emprendimiento de ésta envergadura siempre será bien recibido.

Ante la pregunta del porqué la novedad no salió a la luz, la respuesta fue que la intensión es no crear falsas expectativas cuando todavía no hay nada en concreto.