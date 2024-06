Agenda Roja del Club Argentino de Marcos Juárez:

Actividad para el fin de semana.

Sábado 22 de Junio:

Fútbol Infantil: 4 tos de Final en cancha de Sarmiento de Leones 2012 vs. Central de Bell Ville(Copa de Oro), 2010 vs. San Martín de Monte Buey(Copa de Oro), 5 ta División vs. Complejo Deportivo de Justiniano Posse(Copa de Oro).

Fútbol Senior: visitantes vs. Talleres de Ballesteros

Golf: Torneo Modalidad Medal Play.

Domingo 23 de Junio:

Fútbol: Cuarta División: Liga Bellvillense: Semifinal partido de ida visitantes vs. Argentino de Bell Ville en cancha de San Carlos de Noetinger.

Vóley Formativo: Encuentro de Mini vóley en Club Matienzo de Monte Buey.

Básquet Formativo: Encuentro de Mosquitos en el Club San Martín de Marcos Juárez.