Agenda Roja del Club Argentino:

Viernes 5 de Junio:

Casín 3 er Circuito clasificatorio al mundial en nuestras instalaciones.

Básquet Formativo U 13: Finales Locales vs. Almafuerte de Las Rosas. Liga Cañadense.

Sábado 06 de Julio:

Fútbol Infantil: en Bell Ville 5 ta División Copa de Oro vs. San Martín de Marcos Juárez, 6 ta División Copa de Oro vs. San Martín de Marcos Juárez, 8 va División Copa de Plata vs. Progreso de Noetinger. Liga Bellvillense.

Participación del Encuentro Fortaleza Cup en el Club Tiro Federal de Marcos Juárez.

Fútbol Senior: Cuartos de Final, Partido de Vuelta, Locales vs. Villa Argentina

Natación Masters: Torneo Provincial en Río Cuarto.

Vóley Formativo: Torneo Abierto Cat Sub 13 y Sub 16 en Complejo Deportivo de Justiniano Posse

Domingo 07 de Julio:

Vóley Formativo: Torneo Abierto Cat Sub 13 y Sub 16 en Complejo Deportivo de Justiniano Posse

Fútbol Mayor: 4 ta División Final Partido de Ida vs. Complejo Deportivo de Justiniano Posse en cancha de A. Leones

Maxi Voley 3 er Grand Prix en el Club San Martín de Monte Buey.

Básquet Femenino: visitantes vs. Campaña de Carcaraña. Liga Cañadense.