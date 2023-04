Ante la feliz noticia del acuerdo firmado por Uepc, y la consecuente finalización de los paros docentes -por el primer semestre del año- RED PANORAMA se puso en contacto con Mónica Muro de UEPC Marcos Juárez, quien nos explica éste acuerdo que pone fin a la primer paritaria del 2023:

«Comenzamos las paritarias en Febrero, cuando nos incorporamos a las instituciones. Hubo tres propuestas. Cuando la tercer propuesta no fue aceptada por las bases, se decreta un paro de 72 horas y el gobierno pide la conciliación obligatoria. Allí comienza otra etapa de la negociación, donde dentro de la conciliación obligatoria no se pueden realizar medidas de fuerza, y en éste acercamiento donde como conciliador estaba el Ministerio de Trabajo, la provincia hace una nueva propuesta, que es la que ayer la Asamblea provincial, llevando el mandato de las bases de los distintos departamentos, salió con aceptación por amplísima mayoría. De los 26 departamentos, 19 fueron por el si y el resto por el no.

Este acuerdo consiste en (…) un 10% otorgado en Febrero y un 10% en Marzo, a lo que se suma ahora, un 20% de aumento en Abril, un 10% en Mayo y en Julio un 10% más, ahí termina nuestro semestre, que va de Febrero al 31 de Julio.

Estos aumentos incluyen toda la línea del escalafón. (…) Es igual a todos los agentes de la educación.»