En comunicación telefónica con PANORAMA, una vecina de la ciudad nos comentó que le realizaron una multa de $6595,61 por no tener luz trasera en su motocicleta.

“El lunes 13 de Abril, a las 19:35 horas me paran los agentes de tránsito y les presento toda la documentación correspondiente, pero ven que la luz trasera de la moto estaba quemada, sinceramente yo no me había dado cuenta. Al día siguiente la arregle e hice el descargo al Juzgado de Faltas dando aviso que ya la había arreglado. Desde el Municipio me respondieron que voy a tener que pagar el total de $6595,61. Soy una persona adulta responsable, y me quieren cobrar una locura por tener la luz de atrás quemada”.

Nos comunicamos con el Concejal Santiago Lambertucci, del bloque Marcos Juárez somos todos a quien pusimos en conocimiento del caso y nos respondió que “se trata de una falla mecánica, es imposible darte cuenta si venís andando que se quema la luz de atrás de la moto, la señora en su buena voluntad fue, cambió el foquito, trató de qué constaten esa situación por parte del Juzgado de Faltas, a los fines de que le pongan un apercibimiento y lamentablemente no se hizo.

En el bloque estamos trabajando en una modificación de lo que es la Ordenanza del Juzgado de Faltas porque no se permiten apelaciones en cuanto a las multas. Hay un montón de cuestiones que la estamos revisando para darle una reforma integral a la Ordenanza.

El tema que plantea esta ciudadana, que lamentablemente le quieren cobrar una multa de $6600 me parece una locura, probablemente si logramos una modificación en la Ordenanza podemos contemplar estos casos en un futuro.

Lambertucci no coincido con la respuesta que nos brindaron de manera privada “De no atender casos particulares”, porque tanto la Asesora letrada como el Juez de Faltas son funcionarios que deberían responder ante estos casos. Vamos a iniciar la gestión y trataremos de hablar con el Juzgado de Faltas”. Finalizaba el concejal Lambertucci.

También dialogamos con Mariana Perotti, concejal de Juntos por el Cambio, a quien también quisimos poner en conocimiento del caso, y respondió que no se trata de algo intencional. “Hay cosas que se pueden percibir, como el tema de luces o espejos, hay que darle un tiempo a los ciudadanos para que los coloquen o soluciones el problema.

La Dra. Perotti coincidió con el concejal Lambertucci, ”Creo que en este caso debería haberse hecho un apercibimiento darle un tiempo para arreglar la luz. Voy a consultar sobre este caso particular.

Las normativas de tránsito lo que buscan es educar a las personas para evitar accidentes y para ir en condiciones de circulación adecuada, porque tampoco uno puede salir con una moto, o un auto que causan un peligro. Tengo conocimientos que la Policía Caminera está flexibilizando determinadas cosas y el tema del foquito es algo que la gente ya va tomando conciencia y llevan un repuesto.