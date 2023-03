La Dirección de Comunicación Institucional informa:

El Programa Municipal de Vivienda, abre la convocatoria para las inscripciones al sorteo y adjudicación de lotes en el barrio denominado “PALO NEGRO”.

A continuación, una Guía de preguntas frecuentes para los interesados en participar:

1) ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo inscribir?

Entre el lunes 20 y el martes 28 de marzo es la fecha para retirar los FORMULARIOS de inscripción en

el Concejo Deliberante, Yrigoyen y Alem, de 7 a 12 h.

2) ¿Cuándo y qué documentación tengo que presentar como participante?

Para quedar inscriptos es necesario completar cada uno de los FORMULARIOS correctamente y

entregarlos en tiempo y forma con la presentación adecuada.

Los FORMULARIOS A y B se presentan en las oficinas del PROMUVI entre el 27 de marzo y el 11 de

abril hasta las 12 h.

También se pueden descargar en PDF los FORMULARIOS A y B en la www.mmj.gob.ar.

¿Qué es el FORMULARIO C?

El FORMULARIO C es “la propuesta de pago”, se entrega una vez que fueron aceptados los

FORMULARIOS A y B. Éste debe completarse detalladamente y entregarse en la Escribanía Riva (Hipólito

Yrigoyen 1141) hasta el 11 de abril de 8 y 18 h.

Este paso es fundamental para completar el proceso. Los datos deben estar bien completos. Se

entregan en sobre cerrado según lo solicitado. De no ser así puede proceder la descalificación del

participante.

3) ¿Cuándo es el sorteo?

El sorteo se realizará el viernes 14 de abril a las 20 h. El lugar se confirmará 48 h antes de dicha

fecha.

4) ¿Es necesario estar presente en el sorteo?

No.

5) ¿Dónde está ubicado el loteo?

En la intersección de calles Fuerza Aérea Argentina y Soberanía Nacional.

6) ¿Qué precios tienen los lotes?

Todos tienen un valor final de $3.080.000.

7) ¿Qué medidas tienen los lotes?

Lote más chico: 272,67 mts2

Lote más grande: 331, 53 mts2

8) ¿Con qué obras cuentan los lotes?

Cada lote cuenta con obras de amojonamiento, red de agua, electrificación y alumbrado público, red

de desagües cloacales, cordón cuneta y ripio.

9) ¿Cuáles son las formas de pago?

Existen dos formas de pago:

Contado: mediante cheque corriente, depósito o transferencia.

El adjudicatario tiene 10 (diez) días hábiles desde el sorteo para hacer dicho pago.

Financiado: entrega inicial de $570.000 mediante cheque corriente, depósito o transferencia.

El adjudicatario tiene 10 (diez) días hábiles desde el sorteo para hacer dicha entrega.

El saldo financiado es hasta 72 cuotas mensuales.

10) ¿Son cuotas fijas?

No. Cada cuota se actualizará mensualmente mediante un coeficiente resultante del promedio entre

la variación del índice de precios al consumidor y el índice de salarios total (total índice de salarios

registrados y no registrados) según último valor actualizado por el INDEC, con base ENERO 2023.

A cada cuota se le adicionará un cargo fijo en concepto de gastos administrativos, equivalente al 3%

de su valor; más un seguro de vida con el/los adjudicatarios como tomadores y la Municipalidad como

beneficiaria.

La cuota mensual mantendrá el mismo valor entre el 1 y 30 de cada mes.

11) ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder?

El interesado no debe tener inmuebles a su nombre. Además, tiene que poseer domicilio en Marcos

Juárez o una antigüedad de 2 o más años trabajando en la ciudad.

La edad del interesado debe ser entre 18 y 64 años inclusive. Éste es el rango establecido por la

aseguradora.

12) ¿Cuántas garantías debo presentar y que condiciones deben tener?

Si el comprador acredita sus ingresos personales necesitará 2 (dos) fiadores.

Si el comprador no puede acreditar sus ingresos necesitará 3 (tres) fiadores.

Requisitos de cada fiador:

Pueden poseer bienes, muebles o inmuebles a su nombre y libres de gravámenes por un capital que

duplique el valor del importe a financiar, o tener ingresos brutos comprobables fijos superiores al

doble del salario mínimo vital y móvil.

13) ¿La entrega del terreno es inmediata?

No. Se entregará 30 (treinta) meses después de la firma del boleto de compra venta.

14) Una vez adjudicado, ¿qué tiempo de construcción tengo?

No más de 4 (cuatro) años a partir de la suscripción del boleto de compra-venta.

La edificación debe encontrarse en condiciones de habitabilidad.

15) El terreno, ¿cuenta con escritura?

No. Para escriturar hay que:

a) haber concluido el trámite de subdivisión que se encuentra en curso.

b) cancelado el pago total del terreno.

c) edificada la casa habitación dentro del plazo establecido.

Los costos de escrituración estarán en su totalidad a cargo y costo del adjudicatario.

Para más información ingresar al siguiente link: DECRETO N° 049