Red Panorama en comunicación telefónica con Marcelo Madelón, Meteorólogo del Aeropuerto Córdoba, Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella y Lic.en Cs. del Ambiente, nos anticipa como se comportará el tiempo meteorológico en Marcos Juárez éste fin de semana:

«En concreto ya a partir del día Miércoles rota el viento del Sur y a partir de allí comienza ya a bajar la temperatura y vuelve un invierno, pero por ahora no tan frío, con máximas ya normales del orden de los 18º/ 19º es decir, que todavía no estaríamos con una masa de aire polar como suele ocurrir, pero eso no significa que el invierno se haya ido, nos están faltando todavía dos meses de invierno. Así que, por ahora a gozar de ésta primavera y a tener en cuenta que a mitad de la próxima semana regresa el frío.»

Meteorólogo – Matrícula: 19607