Este domingo es la 22º edición de PULMÓN VERDE

COYSPU y MUTUAL COYSPU organizan este esperado evento que reúne a las familias de la ciudad en una actividad más inclusiva que nunca, ya que éste año contará con tres circuitos adaptados a todas las personas y de todas las edades.

Para una mejor organización, solicitan que te inscribas, es muy sencillo, escaneá el código QR y completá con tus datos. Así los organizadores sabrán cuantas personas van a participar. Como es tradición, se compartirá una hamburgueseada. Es totalmente gratis.

Mario Careggio, el impulsor de ésta idea que remontó vuelo y se apropió de todos los marcosjuarenses, te invita a que no te quedes sin participar de esta 22º edición de lo que es un éxito en concurrencia, año tras año. Ya no tenés excusa, se suma el tercer circuito, apto para todos, solo necesitás ganas y asistir. No te olvides de anotarte, pero si no te anotaste, eso no es impedimento para que ese mismo día tomes la decisión y te sumes a «ponerte la camiseta».

Ponete la camiseta de lo que te identifica: tu familia, tu equipo, argentina… Es una propuesta para que te expreses como más te guste.