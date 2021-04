En comunicación telefónica con PANORAMA, el colega Eduardo “Willy” Belén nos comentaba que ya se encuentra en su casa recuperándose después de estar 15 días transitando una neumonía bilateral a consecuencia del coronavirus.

“Es un proceso lento, pero estar en casa ya es un paso muy importante. Yo me aislé porque fui contacto estrecho de un positivo de covid un sábado, y 3 días después me agarró fiebre, me hice el hisopado y me dio negativo, el miércoles ya me agarró tos pero me hice otro hisopado y también me dio negativo. Después me hicieron el de la garganta y me dio positivo y me dejaron internado en el Hospital Abel Ayerza.

Tuve neumonía bilateral contraída por el coronavirus, fue lo que me agravo la parte del oxígeno. Quedé agitado, no podía respirar, me tuvieron que poner oxígeno.

El sábado me derivaron a Villa María, y de a poco me iban sacando el oxígeno. Ahí estuve hasta el jueves pasado y ya después me volvieron a derivar hacia el hospital de acá, y el sábado a la tarde ya volví a casa.

Estoy contento y agradecido a toda la gente que se preocupó por mi e hizo un poquito de fuerza para que yo pueda volver a estar en mi casa”. Finalizaba Willy.