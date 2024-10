Vóley de Argentino:

Torneo Nacional de Vóley Femenino en Marcos Juárez.

Este fin de semana, recibiremos a los mejores equipos del País en el Torneo Nacional de Vóley Femenino.

Las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 15 competirán los días 26 y 27 de Octubre prometiendo dos jornadas llenas de emoción, deporte y talento juvenil.

No te pierdas la oportunidad de apoyar a estas jóvenes promesas del vóley y disfrutar de un gran evento deportivo.