Voley de Argentino:

Primer partido de Primera División y categorías Menores Desafíos y Logros:

¡ Argentino en acción !

Resultados del último encuentro deportivo.

Jueves 21 de Marzo: emoción en el Primer Partido de Primera División.

El pasado jueves, el equipo de voley de Argentino se enfrentó en su primer partido de Primera División en Villa María contra el equipo local Rivadavia. Fue un encuentro emocionante, punto por punto, que terminó con un resultado 3 a 0 para las locales.

Categorías Menores: Desafíos y logros Sub 14 B Gran Prix en Corral de Bustos(sábado 23):

El sábado pasado, el equipo Sub 14 B de Argentino participó en el Gran Prix Sub 14-12 en Corral de Bustos, donde compitieron con más de 25 jugadoras distribuidas en 3 equipos. A pesar de los desafíos, Argentino B logró alcanzar los objetivos establecidos para el inicio de la categoría.

Resultados de Argentino B:

0-2 vs. Complejo A

0-2 vs. Corralense

0-2 vs. Panal

1-2 vs. San Martín de Monte Buey

Puesto 8

Sub 12:

En la categoría Sub 12, los resultados fueron los siguientes:

0-2 vs. Matienzo

2-0 vs. vs. Panal

0-2 vs. San Martín de Monte Buey

Puesto 4.

Sub 14 A:

Por su parte, el equipo Sub 14 A de Argentino obtuvo los siguientes resultados:

Resultados de Argentino A:

2-1 vs. Complejo A

2-0 vs. Complejo B

0-2 vs. Matienzo

2-1 vs. San Martín de Monte Buey

Puesto 3.

¡ Un esfuerzo admirable de todos los equipos de Argentino !. Seguimos trabajando y mejorando en cada encuentro. ¡Vamos por más éxitos en la próxima jornada !.