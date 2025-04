Vóley de Argentino:

Fin de semana a Puro Vóley para nuestras formativas:

El fin de semana estuvo cargado de actividad para nuestras categorías formativas de vóley, participando en una nueva Fecha del Torneo Grand Prix de la Liga AVSEC.

Sábado 12 de Abril en Monte Buey.

Viajamos a Monte Buey con nuestras categorías Sub 12 y Sub 16 presentando equipos A y B, en ambas divisiones los encuentros se disputaron en dos sedes: Sub 16 en el Club Matienzo y Sub 12 en el Club San Martín.

Sub 16: Equipo A.

ARGENTINO 1 RIVADAVIA 2

ARGENTINO 0 MATIENZO 2

ARGENTINO 2 PROGRESO DE NOETINGER 0

Puesto Final: 7 sobre 16 equipos.

Sub 16 Equipo B.

ARGENTINO 1 ITALIANA 2

ARGENTINO 2 UNIÓN CENTRAL 0

ARGENTINO 2 SPORTING 0

Puesto Final 11 sobre 16 equipos

Sub 12 A:

ARGENTINO 0 PROGRESO DE NOETINGER 2

ARGENTINO 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1

ARGENTINO 1 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2

Puesto Final 6.

Sub 12 B:

ARGENTINO 0 UNIÓN CENTRAL DE VILLA MARÍA 2

ARGENTINO 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1

ARGENTINO 0 BELL B DE BELL VILLE 2

Participación destacada.

Domingo 13 en Casa.

Fuimos anfitriones del Gran Prix Sub 13 de la Liga AVSEC, recibiendo a delegaciones de distintos puntos de la región.

Sub 13 A:

ARGENTINO 2 COMPLEJO DE JUSTINIANO POSSE 0

ARGENTINO 0 MATIENZO A DE MONTE BUEY 2

ARGENTINO 2 MATIENZO B DE MONTE BUEY 0

Puesto Final 2.

Sub 13 B:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ C 0

Sub 13 C:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ B 2

Felicitamos a todos nuestros equipos por el esfuerzo, la entrega y el compromiso demostrado dentro y fuera de la cancha.

Seguimos creciendo con el vóley formativo, sembrando valores y experiencia para el futuro.