Vóley de Argentino: Brilló en el Torneo Interasociaciones de Brinkmann.

Tenemos el enorme agrado de compartir una gran noticia para nuestra institución cuatro jugadoras del Club Argentino fueron seleccionadas para integrar la Selección Provincial, representando a nuestra Liga en el prestigioso Torneo Interasociaciones 2025.

Este torneo reúne a las mejores jugadoras de las diferentes Ligas de Córdoba, no solo para definir a la Liga Campeona, sino también como una instancia clave de observación para futuras convocatorias a la Selección de Córdoba.

Nuestras representantes:

Categoría Sub 14:

PILAR MARTÍN

Categoría Sub 18:

ANA PAULA CLARAMONTE

EMMA TORRENTE

DELFINA DASENCHICH

El camino hasta aquí.

Las jugadoras participaron de dos exigentes instancias de Preselección

El primer entrenamiento se realizó el Jueves 27 de Marzo en el Club Matienzo de Monte Buey.

La segunda prueba fue el martes 2 de Abril en el Club Complejo. Allí se enfrentaron equipos de la zona norte y sur, y por la tarde se definieron los 14 nombres finales para cada categoría, también estuvieron formando parte de los Planteles técnicos nuestros Profes Julián Funes, Santiago Milesi y Adrián Galasso.

Este sábado 5 de Abril, nuestras jugadoras viajarán rumbo a Villa María para unirse al resto del Plantel Provincial y desde allí partirán hacia Brinkmann, donde el domingo 6 disputarán su primer partido oficial.

Este domingo se disputó el Torneo Interasociativo de Vóley en la localidad de Brinkmann, una competencia que reunió a las mejores jugadoras de las distintas Ligas de la Provincia de Córdoba.

Además de consagrar a la Liga Campeona, el torneo fue una instancia clave de observación para futuras convocatoria a la Selección de Córdoba.

Las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de la asociación de Vóley del Sudeste Cordobés tuvieron una destacada participación, logrando los siguientes resultados:

Sub 14: 3 Puesto.

Sub 16: 2 Puesto.

Sub 18: 2 Puesto.

Nuestras jugadoras dijeron presente, representando con orgullo tanto a la Asociación como a nuestro querido Argentino:

Cat Sub 14:

PILAR MARTIN.

Cat Sub 18:

ANA PAULA CLARAMONTE

EMMA TORRENTE

DELFINA DASENCHICH

Felicitaciones a nuestras deportistas por su compromiso, esfuerzo y por llevar bien alto los colores de Argentino en cada instancia de competencia.