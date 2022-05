En RADIO PANORAMA, en el programa «La Mañana de Tempranísimo», la secretaria de Gobierno Verónica Crescente fue entrevistada en el marco de las candidaturas a intendente de la ciudad:

«Mi intención de ser candidata a intendenta, se le planteé al Intendente Pedro Dellarossa. En su momento él hizo una consulta con el equipo que trabaja dentro de la Municipalidad, no hacia afuera, y la conclusión a sido que no sería yo la elegida para continuar o para candidatearme dentro del espacio; para lo cual yo le pedí una segunda opción, que fuéramos a internas dentro del partido para dirimir, al haber dos personas con intención de ser candidatas. Consideraba que la interna es el mecanismo transparente, democrático que utiliza cualquier organismo para dirimir entre dos `personas que quieren ser candidatas. (…) Dentro del espacio político no solo vota la gente que trabaja en la Municipalidad, también votan los afiliados, votan las personas que trabajan dentro de ese espacio político y en algunas internas también votan los independientes, (aquellas personas que no son afiliados, pero que no están afiliados a otros partidos); también está la opción de las paso que tampoco se dieron en Marcos Juárez. Por lo cual no hubo la posibilidad de dirimir entre otra postulante del partido. A ésta altura solo falta el anuncio de que no voy a ser candidata por el espacio político del partido.»