Una serie de hechos delictivos tiene a los vecinos del barrio Villa Argentina molestos y preocupados.

Por ello, el equipo de la Red Panorama pudo dialogar con uno de los damnificados, José Luis Fernández, quien expresó que esta serie de hurtos ocurren desde hace varios días.

Todo empezó el lunes pasado, cuando el damnificado llegó a su panadería y descubrió que le habían robado la bajada de la trifásica que tiene ubicada sobre calle Florentina Rosas. Rápidamente realizó el reclamo a EPEC, junto con la denuncia a la policía, y lo volvieron a conectar.

Pero la situación siguió ocurriendo, ya que el sábado al mediodía, aproximadamente a las 12:30 horas, Fernández se encontró con que le habían sustraído nuevamente la caja de bajada, y también 5 metros de cable.

Horas más tarde del testimonio, una vecina del barrio se comunicó con la Panorama, y detalló que, aparentemente, los delincuentes realizaron un robo en varias manzanas, siendo los ciudadanos que residen en calles como Del Progreso, Campaña del Desierto, Florentina Rosas, entre otras, los más perjudicados.

Por el momento, los damnificados expresaron su temor porque, al robar estos cables de bajada, cortan la luz de las viviendas, y tienen miedo de que ingresen a los hogares, aprovechándose de la falta de electricidad.

La policía se encuentra actualmente realizando las investigaciones necesarias para dar con los malhechores.