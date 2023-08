El día viernes, luego del empate entre San Martín de Monte Buey y Argentino de Bell Ville, se vivió una situación de violencia que se salió de control. Simpatizantes del sector visitante, cruzaron el pulmón que divide las hinchadas, y avanzaron con piedras y gomeras.

Uno de los agredidos, al finalizar el partido en Monte Buey, fue el mismo Pte. del Club San Martín, Silvio Torregiani, quien, en comunicación telefónica con RED PANORAMA, relata lo sucedido:

«Fue un partido áspero, un poco agresivo, pero no pasó nada adentro de la cancha, todo normal. Expulsaron a un jugador de Argentino, estuvo con nosotros, en la parte donde están los directivos, sin ningún problema, todo tranquilo. Salen los jugadores de la cancha, también todos tranquilos. Termina el partido, todo con normalidad. Pasaron 10 o 15 minutos, los de Argentino quedaban en la tribuna cantando, ya los nuestros se estaban yendo casi todos, y comenzaron a saltar, a gritar y a tirar gomerazos. (…)

Los chicos que estaban en el buffet, se metieron adentro, se encerraron con llave y se quedaron allí.

Sale la ambulancia, no le dieron tiempo a cerrar los portones e ingresó el grueso de la gente. Había treinta a cuarenta personas e ingresaron todos a gomerazos, piedras, lo que encontraban tiraban todo. (…) Yo estaba en el quincho, porque los jugadores se cambian allí. Voy saliendo y quiere ingresar una persona, yo lo paro y le digo no podés ingresar aquí y me da un golpe de puño en la cara, se me nubló toda la vista, quiero intentar salir nuevamente y me encuentro con uno de frente que me apuntaba con una gomera en la cabeza. (…)

A cualquier persona que no fuera de Bell Ville, le pegaban.»