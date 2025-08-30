¡ Una semana a toda máquina en el Museo de la Ciudad !.
Se acerca la exhibición en Familia a Toda Marcha que vamos a inaugurar el domingo 7 de Septiembre.
Para que no te quedes con las ganas, la semana que viene !.
Lunes 1 de Septiembre: Viernes 05 de Septiembre.
10:00 a 12:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas,
¡ Vení a disfrutar de la previa con autos, aviones, juegos y recuerdos !.
¡ Te esperamos !.
San Martín 565.
MUSEO DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ.
En Familia a toda marcha.
Autos, Aviones, Juegos y Recuerdos.
Domingo 7 de Septiembre de 11:00 a 20:00 horas.
Museo de la Ciudad.
San Martín 565.