¡ Una semana a toda máquina en el Museo de la Ciudad !.

Se acerca la exhibición en Familia a Toda Marcha que vamos a inaugurar el domingo 7 de Septiembre.

Para que no te quedes con las ganas, la semana que viene !.

Lunes 1 de Septiembre: Viernes 05 de Septiembre.

10:00 a 12:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas,

¡ Vení a disfrutar de la previa con autos, aviones, juegos y recuerdos !.

¡ Te esperamos !.

San Martín 565.

MUSEO DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ.

En Familia a toda marcha.

Autos, Aviones, Juegos y Recuerdos.

Domingo 7 de Septiembre de 11:00 a 20:00 horas.

Museo de la Ciudad.

San Martín 565.