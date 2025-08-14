En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el colega de la región santafesina, Alejandro Tozzi, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 16:30, en el cruce de la Ruta Nacional 178, con la 33 y la 92, ocurrió un siniestro vial que tiene conmovidos a los habitantes de la zona.

Allí, según lo comentado por Tozzi, y como es de público conocimiento, se estaban realizando picadas en motos, conducidas en su mayoría por menores de edad, cuando un patrullero de la policía provincial se hizo presente en el lugar para disipar a los conductores.

En ese momento, los uniformados comenzaron la persecución de los motociclistas, cuando, en un trayecto del camino, ocurre la tragedia. Allí, un rodado menor que venía en sentido contrario, y fuera de la carpeta asfáltica, fue embestido por la patrulla, quienes se intentaron dar a la fuga luego del choque.

El accidentado, un hombre de 73 años y oriundo de la zona rural de Chabás, quedó tendido en el suelo y con heridas de gravedad. Rápidamente los testigos que pudieron visualizar la situación comenzaron a llamar a los servicios de emergencias, mientras tanto, otro grupo se encargaba de que el policía no se intentara escapar.

Los bomberos enviaron inmediatamente el helicóptero, con el cual lo trasladaron al damnificado al centro de salud de Rosario, en donde ingresó con una pierna prácticamente amputada, y heridas de gravedad, tanto internas como externas.

Momentos más tarde, cerca de las 18:30 horas, el cuerpo médico confirmó que el hombre falleció debido a las lesiones que tenía.

Por el momento se está llevando a cabo un procedimiento para ver cómo continúa esta causa. En los últimos días, por lo que pudo detallar el colega Tozzi, han circulado diversos vídeos en las redes sociales de un grupo de gente que viajaba por la ruta al momento del hecho, y también un archivo donde se puede escuchar como increpan al policía que intenta escapar.